Заключенные уральской колонии слепили из снега паровоз

Заключенные исправительной колонии № 47 в городе Каменск-Уральский Свердловской области создали из льда и снега копию паровоза середины XX века с двумя вагонными платформами.

Как сообщается на сайте областного ГУ ФСИН РФ, скульптуру соорудили за три недели, работы были завершены к окончанию новогодних праздников.

Копия паровоза приняла участие в конкурсе на лучшую новогоднюю снежную фигуру. А ее авторы получили грамоты и дипломы.