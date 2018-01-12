Заключенные уральской колонии слепили из снега паровоз
Скульптуру создали за три недели трое осужденных Каменской колонии ИК-47.
Видео: ГУФСИН Свердловской области / YouTube
Заключенные исправительной колонии № 47 в городе Каменск-Уральский Свердловской области создали из льда и снега копию паровоза середины XX века с двумя вагонными платформами.
Как сообщается на сайте областного ГУ ФСИН РФ, скульптуру соорудили за три недели, работы были завершены к окончанию новогодних праздников.
Копия паровоза приняла участие в конкурсе на лучшую новогоднюю снежную фигуру. А ее авторы получили грамоты и дипломы.