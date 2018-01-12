Цены на коньяк в России могут вырасти на треть

В Минсельхозе предложили увеличить минимальную розничную цену на коньяк более чем на треть – до 500 рублей за 0,5 литра. Об этом газете «Известия» рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев.

«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 литра», – сказал он.

По его словам, производители настаивают на установлении новой минимальной цены, поскольку нынешняя цена (371 рубль за бутылку) позволяет производить фальсифицированную продукцию, на долю которой приходится около 60% рынка.

Отмечается, что после того как предложение будет сформировано, его направят в министерство финансов.

В мае 2017 года вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за 0,5-литровую бутылку. Минимальная цена на коньяк увеличилась до 371 рубля.