РАН опубликовала полное собрание сочинений русских классиков

Институт русской литературы Российской академии наук (РАН) опубликовал полное собрание сочинений и писем русских классиков в своей электронной библиотеке. Об этом сообщается на сайте проекта. В коллекцию вошли произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева и других писателей.

Как отмечают в Институте русской литературы РАН, отличительными особенностями полного собрания сочинений и писем являются «полнота и точность представления всего литературного, критического, публицистического, служебного и эпистолярного наследия писателя».

Ранее Российская академия наук совместно с издательством «Наука» объявили о решении открыть бесплатный доступ к архивам журналов РАН на платформах Elibrary.ru и Libnauka.ru.