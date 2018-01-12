В Москве в День святого Валентина поженятся 130 пар

В Москве 130 пар планируют вступить в брак в День всех влюбленных. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Ирину Муравьеву.

Несмотря на то что День святого Валентина, 14 февраля, выпадет в 2018 году на среду, на него придется большая часть регистрируемых в течение недели браков, заявила она.

Муравьева отметила, что в нынешнем году первые семьи были созданы 5 и 6 января. А всего за новогодние праздники соединили себя брачными узами 54 пары.

Кроме того, популярным днем для вступления в брак является День Петра и Февронии, которых считают покровителями семьи и брака. Не менее значимый в России день – Красная горка, которая приходится на первое воскресенье после Пасхи.