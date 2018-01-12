Полиция нашла драгоценности, похищенные из отеля Ritz в Париже

Уголовному розыску столицы Франции удалось найти все ювелирные изделия, похищенные грабителями в среду из ювелирного магазина при гостинице Ritz.

Накануне полиция нашла часть драгоценностей, они были спрятаны грабителями в самом отеле при их бегстве. Согласно информации телеканала, стоимость украденного преступниками равна €4,5 млн. Добыча грабителей состояла из ювелирных изделий и дорогих часов престижных марок, которые выполнены из драгоценных металлов и украшены бриллиантами.

Ранее сообщалось, что группа из пяти человек совершила нападение на ювелирный магазин при отеле Ritz, при этом похитив драгоценности на €4,5 млн.

Как сообщает телеканал BFM, злоумышленники пожарными топорами разбили витрины бутика. Троих из них задержала охрана и наряд полиции. Двум другим грабителям с драгоценностями удалось скрыться.

На Вандомской площади Парижа, где находится отель Ritz, находятся бутики крупных ювелирных фирм Франции. За последние пять лет на них многократно совершали нападения грабители, причем в большинстве случаев на месте преступления никого задержать не удавалось.