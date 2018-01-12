Российские больницы откроют двери реанимаций для родственников пациентов

В Госдуме предложили сделать нормой посещение пациента в отделении реанимации его родственниками. С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Николай Герасименко, сообщается на сайте партии.

Сейчас, по закону медики могут, но не обязаны пускать родственников к пациентам, которые находятся в реанимации или палате интенсивной терапии. На Западе нахождение родных в таких отделениях уже давно считается обычным делом. Разумеется, при условии соблюдения действующего порядка посещения таких пациентов. Подобную практику планируется внедрить и в российских больницах.

По словам парламентария, на данный момент «доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача». Часто, добавил он, это вызывает негативную реакцию в обществе и снижает эффективность лечения пациентов.

Как следует из пояснительной записки, проект федерального закона предлагает обязать сотрудников больниц не препятствовать допуску к пациенту родителей, членов семьи или же законных представителей. Причем, порядок посещения будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.