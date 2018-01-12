Эксперты нашли способ, как прочитать чужую переписку в WhatsApp

Специалисты нашли способ прочитать переписку группового чата в мобильном приложении WhatsApp.

Как сообщает The Verge, немецким экспертам по информационной безопасности удалось прочитать переписку в чужом чате, несмотря на оконечное шифрование мессенджера.

Отмечается, что не каждый пользователь имеет такую возможность, а лишь тот, кто обладает доступом к серверам приложения, то есть администрация.

После того, как специалисты оказались в чате, они воспользовавшись уязвимостью, добавили в него стороннего человека, при этом не имея на это прав создателя беседы. В итоге новый участник получил ключ шифрования и смог читать все сообщения группы. Данная уязвимость не дает читать прошлые сообщения.

Глава службы безопасности Facebook (владелец мессенджера), Алекс Стамос заявил прессе, что добавленного «шпиона» видят все участники беседы, а потому его можно легко удалить из чата и продолжить общение.