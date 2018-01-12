Трамп считает «очень хорошими» свои отношения с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп считает, что у него, вероятно, «очень хорошие» отношения с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

По словам Трампа,у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

«Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены», —подчеркнул он.

Однако, американский лидер не стал отвечать на вопрос журналистов о том, был ли у него когда-нибудь реальный разговор с главой КНДР.

«Я не хочу комментировать это. Я не говорю, было или не было. Я просто не хочу комментировать», — добавил президент США.

По предположениям газеты, нынешние заявления американского лидера могут служить сигналом для более открытой дипломатии между Вашингтоном и Пхеньяном.

Напомним, в конце прошлого года Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «больным щенком». Такой эпитет президент США позволил себе, комментируя план налоговой реформы Штатов во время выступления в штате Миссури.