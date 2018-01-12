Минфин США готовит новые санкции против России

Санкции против России в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом «Законом о противодействии противникам Америки», будут объявлены уже совсем скоро. С таким заявлением выступил на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.

«Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем», — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 27 августа минувшего года Дональд Трамп подписал закон, который подразумевает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана. Документ подавляющим большинством приняли обе палаты конгресса США

Противники Трампа неоднократно вменяли ему в вину то, что он, по их мнению, не торопится применять данный закон в отношении Москвы.

В декабре минувшего года минфин США ввел санкции против Кадырова и еще четырех россиян