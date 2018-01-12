Украинские телеканалы могут наказать за «Иронию судьбы» и «Кавказскую пленницу» в Новый год

Власти Киева проверят осмелились ли украинские каналы показать зрителям на Новый год классику советского кинематографа.

Провинились телеканалы «Интер» и СТБ, которые поставили в эфир «Кавказскую пленницу», «Иронию судьбы, или с легким паром», «Любовь и голуби» и «Москву слезам не верит». Эти фильмы на Украине с недавних пор считают угрозой национальной безопасности, говорится в сообщении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

У телеканалов затребовали записи праздничных эфиров, после анализа которых будут приняты решения о санкциях.