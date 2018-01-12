Песков рассказал об итогах встречи Путина с Медведчуком

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства 10 января встретился с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком. Об этом сообщает Business FM.

Ранее СМИ, со ссылкой на источники, сообщали о встрече Владимира Путина с украинским политиком Виктором Медведчуком. Стороны обсудили украинскую повестку дня, в том числе - второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Также в ходе диалога Путин и Медведчук затронули вопрос реальных перспектив ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН. Коснулись и перспектив выполнения минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

Напомним, 27 декабря по инициативе Медведчука прошел самый масштабный обмен пленными между Киевом и Донбассом за прошедшие три года. Во время процедуры, которая состоялась в пригороде Горловки под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Киев передал 233 сторонника ДНР и ЛНР, получив взамен 74 удерживаемых лица.

В начале января в Киеве назвали примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе.