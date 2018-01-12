Разведка ВМС США заявила, что подлодка «Сан-Хуан» была разрушена взрывом за 0,04 секунды

Аргентинская субмарина «Сан-Хуан», которая пропала около двух месяцев назад, в результате взрыва была полностью разрушена в течение 40 миллисекунд. Об этом сообщило Filo News, ссылаясь на управление военно-морской разведки Соединенных Штатов (ONI), проанализировавшее информацию Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС заявляли о взрыве, связанным с исчезновением субмарины.

Специалистами ОДВЗЯИ 15 ноября был зафиксирован «необычный подводный сигнал» в районе исчезновения подлодки.

По сведениям доклада ONI, на глубине 400 метров случился взрыв, мощность которого была равна приблизительно шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

«Корпус (подлодки – прим. ред.) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)», – сказано в документе.

Эти цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на подводной лодке погибли мгновенно и без страданий, говорится в документе.