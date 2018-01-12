Захарова рассказала о странном звонке с украинского номера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о необычном телефонном звонке с украинского мобильного номера. По ее словам, девушка на той стороне провода представилась сотрудницей BuzzFeed и попросила связать ее с российским дипломатом Михаилом Калугиным.

Как пояснила Захарова у себя в Facebook, собеседница поинтересовалась у нее как можно связаться с Михаилом Калугиным – тем самым, о котором BuzzFeed регулярно публикует фейки, «придумывая, что он чуть ли не лично Трампа избирал», — отметила она.

Перезвонив по определившемуся номеру, официальный представитель МИД РФ получила еще один сюрприз. Вместо женского голоса Захарова услышала в трубке мужчину.

«Вдруг снова появляется девушка. И я задаю вопрос, почему из BuzzFeed мне звонят с Украины. Получаю ответ, что мне звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона», — добавила российский дипломат.

Позже, по словам Захаровой, с украинского телефонного номера по WhatsApp пришел запрос о «деле Калугина». Текст сообщения начинался так: «Привет. Мы пишем вам из BuzzFeed News» (Hello. We are writing to you from BuzzFeed News).

«Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что к ней обратились западные журналисты, попросившие прокомментировать «попытки» России повлиять на президентскую кампанию в США».