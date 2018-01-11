Новейший боевой корабль ВМС США вмерз в лед в порту Канады

Новейшее прибрежное боевое судно ВМС США, которой с большой помпой представили в декабре прошло года, должно было завершить свое путешествие во Флориде, однако вместо этого застряло в порту Канады. Как заявил капитан-лейтенант военно-морских сил США Кортни Хиллсон отплыв боевого судна задержали ледяные условия. Проще говоря, он вмерзло в лед. Об этом свидетельствуют фото, выложенные на официальной странице корабля в Facebook.

Из заявления военно-морских сил США следует, что отправление судна из Буффало отложили на конец декабря минувшего года. После отплытия, корабль прибыл в порт Монреаля в Канаде, где и остался прикованным и недееспособным.

При этом американские военные не прекращали регулярно технически обслуживать судно и в конечном итоге завершили ремонт троса рулевого управления. Однако в военном ведомстве не дали боевому судну добро на продолжение миссии.

Хиллсон добавил, что судно сможет достичь точки своего назначения только в одном случае - если в порт Монреаля прибудут буксировочные суда, которые помогут застрявшему кораблю ВМС США выбраться из ледяной ловушки.

Инцидент не лучшим образом сказался на репутации военно-морского флота Соединенных Штатов, поскольку подрывает эффективность и оправданность десятилетних глобальных разработок.