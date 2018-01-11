На встрече с руководителями российских средств массовой информации президент РФ Владимир Путин рассказал, где провел новогодние праздники.

«Я все праздники провожу в России. Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря», – заявил президент России.

«В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь», – сказал он

Путин отметил, что там был мороз – -33 °C, но ему такая погода нравится.

Ранее сообщалось, что российский лидер встретил Рождество в Петербурге.