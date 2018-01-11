Путин встретился с победителями конкурса сочинений о будущем России

Владимир Путин в недавно открытом московском парке «Зарядье» встретился с авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», которые школьники всей страны написали по предложению президента. Из почти полумиллиона участников, приславших на конкурс свои работы, до финала дошли лишь 35.

«Мне показалось, что это очень интересно и красиво написано. Особенно приятно, что вы пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, видите ее красивой, интересной, развивающейся; задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций сегодня, да и в будущем», - сказал российский лидер.

Ребята в своих сочинениях писали о том, какой видят нашу страну через 20-30 лет, они представляли, какими к этому моменту будут технологии, как Россия будет выглядеть на международной арене, размышляли о будущем своего региона, района, ну и, конечно, всех волновал вопрос своей будущей семьи. Владимир Путин поддержал разговор о важности семейных ценностей.