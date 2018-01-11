Заигрался: Трамп заявил о поставках истребителей, существующих только в компьютерной игре

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже произвела и даже поставила Норвегии и другим своим союзникам в Северной Европе несколько десятков реактивных истребителей F-52. Об этом сообщает Washington Post.

«В ноябре мы начали поставки истребителей F-52 и F-35. У нас в общей сложности их 52, и часть мы поставили досрочно», - сказал президент.

Однако истребители F-52 существуют только в реальности видеоигры Call of Duty: Advanced Warfare. Американская авиапромышленность и компания Lockheed Martin на данный момент не приступила к созданию боевых самолетов под таким номером даже в проекте.

«Выступление президента Трампа о поставленном в Норвегию истребителе F-52, выпущенном в США, возможно, заставило содрогнуться Россию... Это секретный передовой реактивный самолет, способный победить своих российских коллег? Уловка, чтобы обмануть аналитиков из разведки? Нет. «F-52» - это вымышленный самолет, на котором можно полетать только в том случае, если вы играете в «Call of Duty: Advanced Warfare», - иронизирует автор материала.

Скорее всего, речь Трамп вел только об истребителях F-35, а цифра «52» относилась к общему количеству произведенных самолетов этой модели. Не исключено, что президент США бегло либо невнимательно прочитал документ с данными о поставках или просто оговорился.