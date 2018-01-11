Бензовоз и кран провалились под лед в Иркутской области

Автокран и бензовоз провалились под лед на реке Лена в Иркутской области около населенного пункта Кривая Лука, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По словам очевидцев, автоцистерна пыталась пересечь реку по несанкционированной переправе, но лед не выдержал и многотонный большегруз провалился в реку. Его попытались вытащить с помощью автокрана, но и тот ушел под воду.

Отмечается, что инцидент произошел 10 января, но известно о нем стало только сегодня. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники транспортной полиции и представители администрации.

«Водители, пытаясь сократить путь, нарушили правила безопасности и выехали на лед. К счастью, люди не пострадали, успев покинуть транспортные средства», - рассказал главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

В отношении собственника и водителей автомобилей начата проверка в соответствии с действующим законодательством.