В Польше хотят провести референдум о выходе из Евросоюза

Польша намерена покинуть ряды стран ЕС, если союз перестанет направлять в страну финансирование. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, как передает The Telegraph.

Туск отметил, что для Польши и правящей партии «Право и справедливость» все выгоды от нахождения в Евросоюзе сводятся к получению денежных средств от организации. Общий рынок, совместные правовые нормы и договоренности о безопасности не имеют для страны решающего значения.

По словам главы Европейского совета, в тот момент, когда организация попробует обязать Польшу вкладывать средства, страна может объявить референдум о выходе из ЕС в британском стиле. Туск добавил, что в Брюсселе все еще надеются на то, что Польша останется в Евросоюзе, однако уже не слишком в этом верят.

Польша стала первой страной Евросоюза, против которой ввел санкции сам Евросоюз. По мнению представителей ЕС, в польской судебной реформе есть отступление от демократических норм. Санкции грозят стране лишением права голоса в Совете Европы, в случае если другие страны, являющиеся членами сообщества, одобрят это решение. В ответ на это в Польше уже выразили готовность решать вопросы с ЕС в судебном порядке.