Три человека сгорели в машине после ДТП на МКАД

Страшное ДТП с участием трех автомобилей произошло на 94-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги на съезде на Ярославское шоссе.

По информации источника «Звезды» в правоохранительных органах, после столкновения одна из машин загорелась, три человека, находившиеся в ней, погибли.

Сведений о других пострадавших пока нет.