Три человека сгорели в машине после ДТП на МКАД
После аварии на пересечении МКАД и Ярославского шоссе один из автомобилей загорелся.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»
Страшное ДТП с участием трех автомобилей произошло на 94-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги на съезде на Ярославское шоссе.
По информации источника «Звезды» в правоохранительных органах, после столкновения одна из машин загорелась, три человека, находившиеся в ней, погибли.
Сведений о других пострадавших пока нет.