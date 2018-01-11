Полная чушь и бред – Путин о «российском вмешательстве» в выборы президента США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информагентств назвал чушью и бредом утверждения о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы и была в сговоре с командой Дональда Трампа.

«Хочу еще раз подчеркнуть: это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было», - сказал Путин.

Российский лидер назвал реакцию США «даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве» острой и агрессивной.

Он также подчеркнул, что надеется, что внутриполитическая ситуация в США стабилизируется и будут созданы условия для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.