Путин рассказал о будущем криптовалют в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем стране может понадобиться законодательное регулирование вопросов, связанных с оборотом криптографических валют. Об этом российских лидер заявил в ходе встречи с представителями СМИ и главами информационных агентств, которая состоялась 11 января.
«На сегодняшний день это прерогатива Центрального банка и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование», - отметил президент.
Путин добавил, что консервативность, с которой относятся к криптовалютам официальные финансовые институты страны, вполне объяснима. Дело в том, что за криптовалютой не стоит никакого обеспечения, в связи с чем она не может быть средством накопления, и должна использоваться в качестве быстрого расчетного инструмента.
Президент отметил, что люди, инвестирующие в криптографические валюты, должны понимать риски, которые несут такие действия. Он сравнил такие вложения со вложениями в долевое строительство, и отметил, что государство в случае непродуманной регулировки криптовалюты также будет нести ответственность за возможные проблемы в будущем.
«Так же, как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютой. Если мы отрегулируем, да еще отрегулируем недостаточно эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть», - подчеркнул президент.