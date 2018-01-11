Путин рассказал о будущем криптовалют в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем стране может понадобиться законодательное регулирование вопросов, связанных с оборотом криптографических валют. Об этом российских лидер заявил в ходе встречи с представителями СМИ и главами информационных агентств, которая состоялась 11 января.

«На сегодняшний день это прерогатива Центрального банка и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование», - отметил президент.

Путин добавил, что консервативность, с которой относятся к криптовалютам официальные финансовые институты страны, вполне объяснима. Дело в том, что за криптовалютой не стоит никакого обеспечения, в связи с чем она не может быть средством накопления, и должна использоваться в качестве быстрого расчетного инструмента.

Президент отметил, что люди, инвестирующие в криптографические валюты, должны понимать риски, которые несут такие действия. Он сравнил такие вложения со вложениями в долевое строительство, и отметил, что государство в случае непродуманной регулировки криптовалюты также будет нести ответственность за возможные проблемы в будущем.