Трех детей спасли со льдины в Финском заливе

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе трех подростков, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу. Инцидент произошел в четверг в семь часов вечера в Кронштадтском районе города.

Дети находились в десяти метрах от берега на «участках тонкого, разрозненного льда» размером меньше пяти квадратных метров, когда к ним подоспели спасатели.

Сотрудники МЧС с помощью амфибийного судна на воздушной подушке «Хивус» смогли подобраться к подросткам и доставили их на берег. О состоянии попавших в беду детей не уточняется.