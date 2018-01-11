Украина хочет создать собственную криптовалюту

Национальный банк Украины рассмотрит вопрос о выпуске собственной криптовалюты, об этом сообщается на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны страны.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, неучастие государства в вопросе развития криптографических валют может в перспективе создать угрозу для безопасности Украины. Отсутствие участия государства в этой сфере обусловлено недостатком нормативной базы и соответствующих правовых актов.

«Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства», - заявил Турчинов.

В свете вышесказанного на Украине решили создать рабочую группу, куда войдут представители министерства финансов, СБУ, Нацкомисии по ценным бумагам и других связанных структур. Эта группа разработает законодательную базу для криптовалют, в то время как Национальный банк Украины рассмотрит вопрос создания собственной криптовалюты.