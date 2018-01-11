МИД РФ: США де-факто оккупировали часть Сирии в районе Эт-Танфа

В МИД России заявили о том, что американские военные, база которых находится в сирийском Эт-Танфе рядом с крупнейшим в Сирии лагерем беженцев «Эр-Рукбан», фактически оккупировали эту территорию.

«Лагерь "Рукбан" находится в пределах 55-километровой зоны с центром в населенном пункте Эт-Танф, которая де-факто оккупирована вооруженными силами США», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что американцы не допускают в этот район подразделения армии САР и представителей законных властей республики, но при этом продолжают подготовку боевиков незаконных вооруженных формирований.

«Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики», - отметили в дипведомстве.

Также главной проблемой, созданной военными США, о чем неоднократно говорили и в Минобороны России, является острая нехватка еды и медикаментов в лагере беженцев, из-за недопущения на его территорию гуманитарных конвоев.