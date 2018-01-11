Путин рассказал, что думает о количестве кандидатов на пост президента России

Президент России Владимир Путин отметил, что хорошо относится к факту наличия большого количества кандидатов на пост главы государства. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

«Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется. Но тем не менее, он хорош тем, что дает возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны», - сказал Путин.

Сам факт предвыборной дискуссии в политике и обществе, по мнению президента, освежает отношения в социуме и обостряет обсуждение проблем страны. При этом важно, чтобы дискуссия велась в рамках закона, а дискутирующие оставались в рамках моральных и этических норм. Путин добавил, что будет рад услышать от кандидатов в президенты «интересные, красивые и полезные идеи».

Ранее стало известно, что ЦИК получил уведомления о намерении участвовать в выборах президента России от 67 претендентов, из них 46 являются самовыдвиженцами. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, после 2012 года выборное законодательство было максимально либерализовано, возможность регистрации партий стала проще, и теперь их в России около 70.