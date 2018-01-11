«Он решил стратегическую задачу»: Путин назвал лидера КНДР грамотным и зрелым политиком

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «грамотным и зрелым политиком». Такое мнение российский лидер озвучил в ходе встречи с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

По мнению Путина, о политической зрелости главы КНДР говорит тот факт, что он смог решить важную стратегическую задачу, использовав ракетное вооружение и военно-технический потенциал.

«Он решил свою стратегическую задачу - у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае - любой точки на территории его вероятного противника», - отметил президент.

При этом Путин подчеркнул, что задачу денуклеаризации Корейского полуострова решить непросто, и делать это придется, исходя из реалий нынешнего дня, используя дипломатические инструменты, переговоры и диалог. При этом в КНДР должны быть уверены, что их национальная безопасность может быть гарантирована и без ядерного вооружения, добавил президент.