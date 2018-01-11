Захарченко примет участие в выборах главы ДНР осенью 2018 года

Выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики пройдут осенью 2018 года, заявил глава ДНР Александр Захарченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Выборы (главы ДНР) будут в 2018 году осенью. И Захарченко идет на выборы в 2018 году», – сказал глава республики.

В прошлом году сообщалось, что парламент ДНР проголосовал за изменения в конституции, согласно которым срок полномочий главы ДНР и депутатов продляют до пяти лет. При этом данные нормы не распространятся на действующих депутатов Народного совета и главу республики.

Согласно конституции срок полномочий парламентариев и главы республики ограничивается четырьмя годами. Напомним, предыдущие выборы в ДНР прошли осенью 2014 года.