Экс-глава Минобороны Польши возглавит комиссию по расследованию крушения Ту-154

Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич возглавит правительственную подкомиссию, которая повторно расследует авиакатастрофу президентского Ту-154 под Смоленском, сообщает польское издание Niezalezna.

Сам Мачеревич, известный своими антироссийскими настроениями, лишился поста главы Минобороны страны после проведенных новым премьер-министром Польши Матеушем Моравецким перестановок в правительстве.

В апреле 2010 года при посадке на аэродром Смоленск-Северный Ту-154, на котором летели президент Польши Лех Качиньский и первые лица государства, при сильном тумане врезался в деревья, опрокинулся и полностью разрушился, жертвами катастрофы стали 96 человек. Россия оказала содействие в расследовании инцидента, однако следствие до сих пор не закончено.

С начала расследования Мачеревич настаивал на том, что лайнер разрушился не из-за ошибки пилотов и плохой работы служб аэропорта, а в результате «взрывов внутри» салона, которые экс-министр связал с заговором против погибшего польского лидера.

Однако СКР заявил, что доказательств выводов польской комиссии нет, поскольку версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал результаты технического расследования авиакатастрофы. Согласно отчету, причиной крушения стали недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.