СК РФ отреагировал на новый отчет Польши о «взрывах» на борту Качиньского

Польская сторона не привела данные, подтверждающие версию о взрыве на борту самолета Ту-154М, в котором находился президент Лех Качиньский. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла», – говорится в сообщении.

Петренко также добавила, что к таким же выводам пришли специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Ранее пресс-секретарь польской правительственной подкомиссии, повторно расследовавшей обстоятельства трагедии, произошедшей под Смоленском в 2010 году, Марта Палонек заявила, что причиной крушения самолета мог стать взрыв на его борту. В своем заявлении она ссылается на международного эксперта в сфере исследования авиапроисшествий Франка Тейлора, который утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М «было повреждено в результате взрыва, произошедшего внутри».

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году в Смоленской области при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту лайнера находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. Президент и его делегация направлялись на траурные мероприятия в Катыни.

Осенью 2017 года во время большой пресс-конференции Владимир Путин резко отреагировал на звучащие в Варшаве заявления о причастности РФ к крушению самолета. Он назвал их чушью и блефом и добавил, что если на борту и были взрывы, то следует учесть, откуда взлетал самолет, и предложил польской стороне искать того, кто подложил взрывчатку «у себя». При этом Путин также напомнил, что специально созданная для расследования комиссия, состоявшая как из российских, так и из польских экспертов, не выявила следов взрыва на борту лайнера.