Минфин выделит на покупку валюты более 250 млрд рублей

Минфин России с 15 января по 6 февраля 2018 года закупит валюту на сумму 257,1 миллиарда рублей дополнительных доходов от нефти. Это будет новый рекорд валютных закупок, сообщается на сайте ведомства.

«Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении Минфина.

Как отмечает ведомство, в связи с изменением порядка определения объема дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета в расчет объема покупки иностранной валюты в январе 2018 года не включается отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов прошлого месяца от их оценки.

«Начиная с февраля 2018 года величина указанной корректировки будет включаться в месячный объем покупки (продажи) иностранной валюты», – отмечает Минфин.

С 1 января 2018 года Минфин перешел на новую форму закупку валюты. Объемы операций зависят от фактически сложившегося курса рубля, а не от прогнозного, как было ранее, а также от долларовой цены на нефть.

В феврале 2017 года российское министерство финансов начало покупать валюту, чтобы уменьшить зависимость курса рубля от волатильности цен на нефть. На данные цели выделяются нефтегазовые доходы бюджета. По итогам 2017 года министерство закупило валюты на 829 миллиардов рублей (или 842 миллиарда рублей с учетом курсовой переоценки). В нынешнем году накопленная сумма валюты будет переведена со специального счета Минфина в Фонд национального благосостояния.