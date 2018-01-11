Корреспондента ВГТРК не пустили на Украину

Ехавшего из Стамбула в Киев корреспондента ВГТРК Олега Пакшина не пустили на Украину. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.

«Погулял, блин, по Крещатику! Сижу в Борисполе, жду депортации в Стамбул! А как вы проводите эту ночь?!», - написал он.

В комментариях журналист пояснил, что прилетел в Киев на одну ночь и на следующий день собирался улететь.

Причиной для отказа во въезде в страну стало то, что он якобы не может подтвердить цель пребывания.

Это не первый случай, когда представителей российских СМИ не пускают на Украину по надуманным причинам. Так, в ноябре 2017 года СБУ отказала во въезде в страну журналисту РИА Новости Захару Виноградову.