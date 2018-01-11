Россия не будет направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Российская делегация не поедет на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой.
Он отметил, что причиной отказа стало отсутствие в регламенте внесения поправок о защите прав национальных делегаций от дискриминации, передает ТАСС.
«РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации», – заявил Толстой.
По словам Толстого, решение останется в силе, пока в регламент работы европейских коллег не будут внесены соответствующие изменения. Парламентарий добавил, что консультации с членами Парламентской ассамблеи на эту тему будут вестись и дальше.