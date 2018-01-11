Эксперт объяснил стремление Варшавы доказать «взрывы» на борту Качиньского

Расследование крушения самолета Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским на борту продолжается из-за яростной политической борьбы консерваторов в Польше. Так считает директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, именно по этой же причине и произошла трагедия под Смоленском в 2010 году.

«Расследование продолжается по той же причине, по которой произошло крушение самолета. Крушение произошло, потому что Качиньский вел яростную политическую борьбу с Дональдом Туском, тогдашним премьер-министром Польши (сейчас он занимает пост председателя Европейского совета – прим. ред). И Качиньский, как и члены его команды, был уверен, что Туск специально приехал открывать мемориал в Катыни пораньше, чтобы забрать себе все политические лавры и не пустить его на церемонию. Сейчас по этой же причине продолжается расследование. Это борьба во многом против Дональда Туска, который стал главой ЕС. И эта борьба имеет целью доказать, что Дональд Туск вступил в сговор с русскими и что они вместе организовали убийство президента Польши консервативных взглядов. Такое параноидальное мышление свойственно тем избирателям, которые поддерживают консерваторов», – предположил эксперт в комментарии сайту телеканала «Звезда».

Ранее польская правительственная подкомиссия, повторно расследовавшая обстоятельства крушения лайнера Ту-154М под Смоленском в 2010 году, сообщила, что причиной трагедии мог стать взрыв на борту самолета. По утверждению пресс-секретаря структуры Марты Палонек, существовало «два источника взрыва» – в крыле самолета и в центральной стойке. Она отметила, что эту версию якобы подтверждает анализ «механизма столкновения дверей с землей». В своем заявлении Палонек ссылается на международного эксперта в сфере исследования авиапроисшествий Франка Тейлора, который констатировал, что левое крыло самолета Ту-154М «было повреждено в результате взрыва, произошедшего внутри».

В 2010 году самолет, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть правительства страны, разбился при заходе на посадку недалеко от военного аэродрома Смоленск-Северный. Всего жертвами авиакатастрофы стали 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Проведя тщательное расследование, польские и российские эксперты пришли к выводу, что причиной трагедии стали неправильные действия экипажа. Однако в октябре 2017 года комиссию, расследовавшую крушение самолета, обвинили в сокрытии улик, якобы указывающих на взрывы в самолете.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, комментируя произошедшую трагедию и намерение Варшавы возобновить расследование, призвал Польшу «не строить политических домыслов», осложняющих отношения между двумя странами.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.