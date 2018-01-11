Певец Рики Мартин женился на художнике

Латиноамериканский певец Рики Мартин сочетался узами брака со своим бойфрендом, художником Джваном Йосефом. Об этом сообщил сам 46-летний музыкант, подтвердило издание Billboard.

«Я стал мужем, большую вечеринку мы устроим в ближайшие месяцы, я вам сообщу», – сказал Мартин.

По его словам, празднование свадьбы будет состоять из трех частей – репетиции, обеда и вечеринки. Однако новобрачные пока не знают, где оно пройдет.

«Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное», – добавил счастливый Мартин.

Латиноамериканский певец сделал предложение своему бойфренду в ноябре 2016 года на популярном в США ток-шоу Эллен Де Дженерес. О своей гомосексуальности Мартин сообщил еще в 2010 году. Пара воспитывает двух детей, которых суррогатная мать родила в 2008 году Рики Мартину.