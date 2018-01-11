США перебросили на базу в Гуаме стратегические бомбардировщики
Военная база Андерсен приняла три дальних стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Фото: PACAF/ twitter
Военно-воздушные силы США перебросили с авиабазы Уайтмэн в штате Миссури на авиабазу Андерсен на остров Гуам (Северные Мариинские острова в Тихом океане) три дальних стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие.
Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанских ВВС в Twitter.
Сколько времени самолеты пробудут на острове, неизвестно. Помимо бомбардировщиков, на базу прибудут 200 американских военнослужащих. Сообщается, что переброска самолетов прошла в рамках регулярной ротации сил в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе.