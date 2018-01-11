Ученые научились создавать мышцы из клеток кожи

Ученым из Университета Дьюка в США удалось создать мышечную ткань с помощью стволовых клеток, которые были получены из клеток кожи человека. В британском научном журнале Nature были опубликованы результаты их исследования.

Как рассказали специалисты, на это у них ушли годы. Мышечная ткань была создана из плюрипотентных стволовых клеток. Отмечается, она реагирует на внешние электрические и химические раздражители.

«На это ушли годы проб и ошибок, научных догадок и крошечных шагов, но в итоге мы создали функционирующую человеческую мышечную ткань из плюрипотентных стволовых клеток», – сообщили ученые газете The Independent.

Кроме того, ученые смогли пересадить ее мышам. Технология, которую они разработали, подчеркнули исследователи, позволит усовершенствовать методы лечения редких мышечных заболеваний. Также она позволит выращивать мышечную ткань не только из самих мышечных клеток, но и из любых других.

«Метод позволяет нам взять небольшой образец немышечных тканей, например клетки кожи или крови, привести их в плюрипотентное состояние, а затем выращивать из них неограниченное количество работающей мышечной ткани для экспериментов», – пояснили ученые.