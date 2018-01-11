Бабушка с сожителем убила внуков в Белгородской области

Тела пятилетнего мальчика и трехлетней девочки обнаружили следователи в квартире в Вайлуках Белгородской области с признаками насильственной смерти. Об этом сайту «Звезды» рассказали в СК по региону. Правоохранители подозревают в убийстве их родственников.

Детей в Вайлуки из Белгорода привезла мать на новогодние праздники. По данным следствия, во время трагедии в квартире, кроме детей, находились двое взрослых – 41-летняя бабушка и ее 48-летний сожитель. Они были в нетрезвом состоянии. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Проводится проверка.