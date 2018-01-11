Эксперт назвал причину отказа ЕС от финансовой помощи Украине

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал сайту телеканала «Звезда» решение Евросоюза отказать Киеву в выделении 600 миллионов евро. По мнению эксперта, Украина провалила проект реализации реформ в стране за иностранную финансовую помощь.

«Отказ Европейского союза и МВФ от финансовой помощи Украине де-факто произошел уже давно. МВФ если и выделяет средства, то только на обслуживание самого долга. Проект реализации реформ на Украине за иностранную финансовую помощь провалился. Евросоюз еще первым отказался от этой финансовой помощи из-за отсутствия механизма отчетности и механизма контроля за потраченными средствами. В дальнейшем ЕС и МВФ выделяли микроскопическую помощь на вполне конкретные проекты, и, можно сказать, надежды Украины и ее руководства на то, что реформы будут совершены на иностранные деньги, не оправдались, они рухнули. На данном этапе финансовая помощь Украине не оказывается. И руководство Украины встало перед очень серьезной проблемой – оптимизацией внутренних ресурсов, которых, как известно, уже практически нет», – пояснил Мухин.

По словам эксперта, для обслуживания долга киевские власти могут пойти по пути сокращения социальных выплат, что, в свою очередь, приведет к серьезному социально-политическому кризису в стране.

«Судя по всему, украинское руководство пойдет по пути сокращения социальных выплат, задержки заработных плат, пенсий и так далее, что приведет к серьезному социально-политическому коллапсу в стране. Денег для обслуживания долга, для выплаты уже существующей задолженности и компенсаций по судебным решениям у Украины, судя по всему, уже нет», – заключил Мухин.

Ранее глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в эфире «Украинского радио» сообщил, что Киев не выполнил четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, в связи с чем Евросоюз отказал в выделении 600 миллионов евро. При этом Мингарелли не исключил возможности предоставлении нового транша.

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