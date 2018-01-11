МИД РФ пригрозил ответом на ограничения российских СМИ в Молдавии

В российском МИД ждут реакции ОБСЕ на действия молдавского парламента, который в обход президента страны Игоря Додона запретил трансляцию в Молдавии российских новостных и информационно-аналитических передач.

Это было сделано в рамках так называемого закона «О запрете российской пропаганды», который Додон дважды отклонил. Согласно молдавскому законодательству двойное вето от президента дает Конституционному суду право отстранить его от должности.

Полномочия Додона в итоге перешли к главе парламента Андриану Канду, который в экстренном порядке одобрил скандальный закон. В Министерстве иностранных дел России напомнили, что это не первый подобный случай.

«С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе», – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в отношении молдавских СМИ.

«Интересно также было бы услышать оценку официальных представителей европейских структур по поводу того, насколько столь рьяное стремление молдавских властей зачистить информационное пространство страны соответствует общеевропейским ценностям», – добавила Захарова.

Напомним, 10 января председатель парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио. В стране запретили показ российских телевизионных и радиопередач информационно-аналитического, политического и военного характера.