СМИ: в Турции арестовали подозреваемого по делу об убийстве посла РФ Карлова

Турецкая полиция арестовала человека, сыгравшего ключевую роль в организации убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

По данным издания Daily Sabah, подозреваемый с инициалами В. К. А. был членом организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена – «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). Ранее он уже был арестован за причастность к этой группировке.

По версии следствия, соучастник преступления пользовался приложением ByLock, которое шифрует переписку. Это приложение также использовали путчисты во время попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в культурном центре в Анкаре. По данным турецких властей, нападение совершил бывший полицейский Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован на месте силами безопасности.