В Бразилии пассажир столкнул женщину под поезд, услышав «голоса» в метро

В метрополитене Сан-Паулу в Бразилии один из пассажиров столкнул женщину под приближающийся поезд.

Инцидент произошел во вторник, 9 января, на станции метро Conceição, сообщает местный портал Exame. По данным издания, 23-летняя пассажирка ожидала прибытия поезда и переписывалась по телефону, как вдруг почувствовала сильный толчок сзади. Через мгновение женщина оказалась на рельсах. Пассажирка упала в ров между рельсами, и поезд ее не задел. Сотрудники метрополитена отключили электричество и вытащили пострадавшую с путей. Врачи зафиксировали у нее перелом левой руки и незначительные травмы.

«Я думала, что умерла. Я даже не знала, кто это сделал, был ли это мужчина, или женщина. Я узнала об этом позже, дома, когда увидела новости по телевизору», – рассказала шокированная пассажирка.

Преступником оказался 55-летний Себастьян Хосе да Силва. По данным полиции, злоумышленник страдает от психического расстройства. Мужчина утверждал, что толкнул жертву, услышав «голоса». После случившегося в метро инцидента его схватили пассажиры и передали правоохранителям.