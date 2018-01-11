В Новосибирске собрали «танк» из двух автомобилей «Лада»

В Новосибирске из двух машин «Лада» восьмой модели мастера собрали необычный автомобиль и назвали его «танком». Видео опубликовано в Сети.

Автолюбители из Новосибирска в рамках проекта «Гараж 54» разрезали пополам две машины «Жигули» разных цветов и годов выпуска. Они сварили вместе две задние части автомобиля, однако не продумали ходовые качества получившейся конструкции.

Подписчики канала посчитали «танк» бессмысленным и со словами «все равно не доведете до конца» предложили сделать вместо него прицеп.

«В любом случае мы его покрасим, выведем ровненько, будет весь красивый. Есть мысль поставить на него моторы, но они будут не бензиновые. Бензиновые здесь очень сложно установить, будем устанавливать электромоторы. Сделать так, чтобы он двигался, можно!» – заявил мастер.

Ролик за сутки набрал уже почти 500 тысяч просмотров.