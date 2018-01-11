Названо самое черное существо на планете

Группа американских биологов из Гарвардского университета обнаружили «суперчерную» птицу, чьи перья способны поглощать свет.

В результате исследований ученым удалось выяснить, что перья самца райской птицы способны поглощать до 99,95% света. Данные об исследовании были опубликованы в журнале Nature Communications.

По мнению биологов, такая особенность райских птиц связана с тем, что перья у самцов данного вида состоят из огромного количества мелких полых волосков. Попадая на поверхность пера, свет многократно рассеивается внутри этих плоскостей.

Данный эффект известен в физике как структурное поглощение, и он принципиально отличается от пигментации большинства представителей животного мира.

Так, кожный покров ряда животных и птиц способен поглощать лишь определенные световые спектры, но не весь свет.