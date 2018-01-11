Замначальника «Матросской Тишины» уволили после скандала с VIP-камерами

Заместителя начальника СИЗО «Матросская Тишина» уволили после проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН. Еще трое сотрудников оперативного отдела были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В декабре 2017 года правозащитники нашли в изоляторе VIP-камеры для «особо важных» арестантов. После этого Федеральная служба исполнения наказаний решила провести проверку условий содержания подследственных и обвиняемых, в результате которой был обнаружен ряд нарушений. ФСИН направила соответствующие материалы в следственные органы. Проверки в СИЗО продолжаются.