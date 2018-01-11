Sukhoi Superjet 100 прошел новый этап испытаний
Планер российского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 прошел очередной этап испытаний на прочность.
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) реализовали 24 тысячи полетных циклов, в каждом из которых были воссозданы периодические нагрузки, возникающие на взлетно-посадочных, крейсерских и наземных режимах. Эти испытания подтвердили прочностные и ресурсные характеристики конструкции.
«Объектом ресурсных испытаний стала модель самолета RRJ-95LR-100 – новой модификации воздушного судна с увеличенной дальностью полета – до 4578 километров», – сообщили в пресс-службе ЦАГИ.
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского более 15 лет сотрудничает с производителем «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) по проекту разработки Sukhoi Superjet 100.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) – первый гражданский самолет, разработанный в России. Дальность полета лайнера составляет 4400 километров, вместимость – 98 пассажиров.