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Sukhoi Superjet 100 прошел новый этап испытаний

Андрей Аркадьев
10:17 11.01.2018
«Объектом ресурсных испытаний стала модель самолета RRJ-95LR-100 – новой модификации воздушного судна с увеличенной дальностью полета – до 4578 километров», – сообщили в ЦАГИ.
Sukhoi Superjet 100 прошел новый этап испытаний
Фото: Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ»

Планер российского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 прошел очередной этап испытаний на прочность.

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) реализовали 24 тысячи полетных циклов, в каждом из которых были воссозданы периодические нагрузки, возникающие на взлетно-посадочных, крейсерских и наземных режимах. Эти испытания подтвердили прочностные и ресурсные характеристики конструкции.

«Объектом ресурсных испытаний стала модель самолета RRJ-95LR-100 – новой модификации воздушного судна с увеличенной дальностью полета – до 4578 километров», – сообщили в пресс-службе ЦАГИ.

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского более 15 лет сотрудничает с производителем «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) по проекту разработки Sukhoi Superjet 100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) – первый гражданский самолет, разработанный в России. Дальность полета лайнера составляет 4400 километров, вместимость – 98 пассажиров.

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