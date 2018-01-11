Названа дата и место прощания с Владимиром Шаинским
«Предварительная договоренность (о дате прощания – прим. ред.) – 16-е число, Дом литераторов», – рассказал сын композитора Вячеслав.
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress
Предварительная дата проведения гражданской панихиды по известному композитору Владимиру Шаинскому пройдет в Центральном доме литераторов в Москве 16 января.
«Предварительная договоренность (о дате прощания – прим. ред.) – 16-е число, Дом литераторов», – рассказал сын композитора Вячеслав, сообщает ТАСС.
Отмечается, что дата зависит от сроков оформления необходимых документов в Соединенных Штатах.
Двадцать шестого декабря прошлого года стало известно, что возрасте 92 лет ушел из жизни Владимир Шаинский.
Ранее стало известно, что композитор будет похоронен на Троекуровском кладбище.