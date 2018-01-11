Коммунальная авария оставила без воды жителей Воронежа

Крупная авария на водопроводе произошла в Ленинском районе Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как отмечается в опубликованном сообщении, причиной катастрофы стал прорыв водопровода, диаметром 200 мм. Он питает несколько десятков домов разной этажности.

В администрации добавили, что у дома №55 по улице Моисеева организоваи подвоз воды. На месте ЧП сейчас работают специалисты «Росводоканал-Воронеж», они занимаются устранением проблемы.

Ранее в Ростовской области военные инженеры помогли ликвидировать крупную коммунальную аварию. Они проложили водовод через русло реки Северский Донец. Длина водопроводной трубы составила более 300 метров.