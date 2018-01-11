Трамп высказался за сотрудничество с Россией

Дональд Трамп считает, что с Россией гораздо выгоднее сотрудничать, чем враждовать. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

По словам Трампа, сотрудничать с Россией «намного лучше, когда приходится иметь дело с Северной Кореей». При этом президент США добавил, что эту проблему нужно было решить много лет назад.

Американский лидер выразил мнение, что его российскому коллеге Владимиру Путину вряд ли нравиться его политика. Ведь Трамп ратует за «сильную армию, за большое количество энергии».

Вообще, считает Трамп, работать с другими странами, будь это Россия, Индия или Китай - это хорошо, а не плохо.

Президент США не упустил возможность в очередной раз подчеркнуть, что между ним, его кампанией и Россией не было сговора.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп забыл слова гимна страны на футбольном чемпионате в Атланте.