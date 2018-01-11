Названы самые безопасные автомобили 2017 года

Эксперты компании Euro NCAP, которая специализируется на автобезопасности, составили список самых безопасных машин 2017 года.

В рейтинг попали только автомобили, показавшие наилучшие результаты по результатам краш-тестов, которые были проведены в прошлом году. Всего в эксперименте участвовало около 70 машин, но в число лучших вошло не более десяти.

На первом месте рейтинга – новый лифтбэк Volkswagen Arteon, общая безопасность которого оценивается более чем в 90%.

Вторая строчка списка досталась кроссоверу Volvo XC60 последнего поколения, его степень безопасности очень близка к лидеру.

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, еще не вышедший на рынок, занял третье место в рейтинге самых безопасных авто. Эксперты оценили его безопасность в 85%.

Также в пятерку лидеров вошли Volkswagen Polo и минивэн Opel Crossland X.